اختار بعض المشاهير العرب أسماء شهرة كانت كفيلة لشهرتهم الزائدة وأضواء الشهرة التي قاموا بتحقيقها بهذه الأسماء المستعارة، لدرجة ان الجمهور نسي أسمائهم الحقيقية: ولكن هناك بعض الفنانين رافقهم إسم الشهرة طوال حياتهم ليعتادوا عليه ويتعايشون معه، تعرفوا على مشاهير من نجوم ونجمات حملوا إسم الشهرة لدرجة نسيانهم لأسمائهم الحقيقية: الشحرورة صباح اسمها الحقيقي جانيت فغالي فيروز اسمها الحقيقي نهاد حداد وائل كفوري اسمه الحقيقي ميشال كفوري عاصي الحلاني اسمه الحقيقي محمد الحلاني زين العمر اسمه الحقيقي طوني حدشيتي اليسا اسمها الحقيقي اليسار خوري ليلى مراد اسمها الحقيقي ليليان شادية اسمها الحقيقي هدى ليلى طاهر اسمها الحقيقي شرويت مصطفى فهمي Advertisements تحية كاريوكا اسمها الحقيقي بدوية تحية محمد علي النيداني كريم نجلاء فتحي اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء حسين مديحة يسري اسمها الحقيقي هنومة حبيب خليل ناديا لطفي اسمها الحقيقي بولا شفيق أم كلثوم اسمها الحقيقي فاطمة إبراهيم رامي عياش اسمه الحقيقي رامي بو عياش يسرا اسمها الحقيقي سيفين محمد حافظ نسيم اقرئي ايضا: بالأسماء والصور: نجمات عشن طفولة صعبة بالأسماء والصور: نجمات ورثن جمال أمهاتهن الأجنبيات بالأسماء والصور..ثنائيات الخليج العربي الاكثر رومانسية!

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هؤلاء النجوم العرب حملوا أسماء شهرة ألغت أسماؤهم الحقيقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.