اليسا: وقت الحجر المنزلي لم يكن سيئًا واستطعت انقاص وزني

أحيت الفنانة اليسا حفلها الأونلاين الأول عبر منصة "شاهد" بدعم من هيئة الترفيه السعودية وبالتعاون مع "روتانا" والمكتب الفني في "ام بي سي".

واحتل وسم "مكملين مع اليسا" الترند في "غوغل السعودية" وأيضاً عبر "تويتر"، وتداول جمهورها مقاطع فيديو من حفلها.

اليسا أطلت من "studio vision" الذي جهز بكل ما يحتاجه الحفل من تقنيات، وتوجهت في بداية حديثة بكلمة الى الجمهور قالت فيها: "من بيتي لكل بيت عربي ولبناني، الكورونا أبعدتنا عن بعضنا البعض، ولكن قربتنا وسائل التواصل الاجتماعي، الآن أنا معكم، افرحوا وغنوا واستفيدوا من كل ثانية وعيشوا اللحظة، لأن الحياة جميلة ونحن من علينا أن نخلق هذه اللحظة ..اشتقت لكم كثيراً وانشالله تستمعون معنا".

افتتحت اليسا حفلتها بأغنية "الى كل اللي بيحبوني"، ولا يمكن أن يمرّ حفل لها دون أن تغني للسيدة فيروز فغنت لها أغنية "وطني".

وتابعت اليسا حفلها بتقديم أشهر وأنجح أغنياتها مثل: "كرهني، كرمالك، أسعد وحدة، يا مرايتي". كما غنت اليسا نزولاً عند طلب الجمهور أغنية "هنغني كمان وكمان، وقهوة الماضي التي أصدرتها مؤخرا".

كما غنت اليسا للراحة وردة "وحشتوني، ولولا الملامة"، و"خدني معك" للراحلة سلوى القطريب. كما قدمت أغنية "ما فيي".

وفي حديث مع الزميل علي العليان بعد انتهاء حفلها، ورداً على سؤال، ما الذي غيرته "كورونا" فيها قالت اليسا: "منذ صغري تعودّت أن أتأقلم مع أي ظرف يصادفني، وكورونا ظرف صعب لأنه ليس باختيارنا، لذا، لجأت الى الاهتمام في منزلي، وبت أعلم اين أضع أغراضي".

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كما كشفت اليسا أنها تعلمت الطهي مثل "السباغتي والتبولة والأرزز المسلوق والكينوا"، مشيرة ألى أنها "خسرت بعض الكيلوغرامات التي كانت قد اكتسبتها قبل فترة "كورونا"".

وأكدت اليسا أن الوقت الذي كانت تقضيه في المنزل لم يكن سيئًا، ولكنها في نفس الوقت اشتاقت للحياة والسفر، ورؤية الجمهور وحهاً لوجه".

وشدّدت اليسا في معرض حديثها أيضاً أنها كانت عندما تنظر الى السماء تشكر الله على هذه نعمة الهواء، في وقت كان فيه البعض يعيش على الأجهزة الاصطناعية كي يتمكن من التنفس.

وتقدمت اليسا بالشكر لـ"هيئة الترفيه" و"روتانا" على مجهوداتهما وكل ما يقدمونه لإسعاد الناس، قائلة :"رغم الحجر الحاصل في العالم، استطاعت "هيئة الترفيه" و"روتانا" بحنكة وذكاء وحرص الاستمرار في اسعاد وتسلية العالم، وايصال رسالة ايجابية من خلال الفنانين.. كلها امل وتفاؤل بان القادم سيكون بإذن الله حلو وأفضل".

ايضا وعدت اليسا الجمهور بحفل ضخم، معلقة: " كم انا سعيدة بالحماس الذي لمسته من خلال تفاعل الناس مع حفلي في مواقع التواصل الاجتماعي ، هذا عدا اني فعلا اشتقت ان اغني .. وقد جئت لهذا الحفل وكل قلبي بدي غني".