انتقادات لاذعة تطال هيا مرعشلي من أجل ملابسها!

وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنتقادات لاذعة للفنانة هيا مرعشلي، بسبب لباسها الجريء في عيد ميلادها.
وتساؤل بعض المتابعين عن سبب ارتدائها مثل هذا الفستان في هذه المناسبة، "عيد ميلاد أم صباحية عروس".
وكانت مرعشلي قد ارتدت فستان أبيض قصير مكشوف من الصدر، والقدمين في حفلة عيد ميلادها
وصادف عيد ميلاد الفنانة هيا يوم السبت 30 مايو، أكملت فيه 23 عام واحتفلت بجانب عدد من أصدقائها وكانت جدتها الفنانة ناهد الحلبي أول الحاضرين.
وتعرف الفنانة هيا مرعشلي عبر الشاشة بأدوارها الملفتة والجريئة، والتي كثير ما تعرضها للإنتقادات
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