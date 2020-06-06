نشرت النجمة التركية ديميت أوزدمير صورةً لها، ظهرت فيها مع قطعة صغيرة قالت "نها بدأت تعتني بها ولن تتخلَ عنها مهما حدث".
ديميت دعت لعدم إيذاء الحيوانات الأليفة لأنها لا تنقل فيروس كورونا كما يقول البعض. وكتبت تحت صورتها: "أنا وهذه القطة على أفضل ما يرام".
يذكر أن ديميت ممثلة تلفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 شباط/فبراير عام 1992 في مدينة كوجالي في تركيا، وإشتهرت في العالم العربي بدرو "أسيل" في مسلسل "رائحة الفراولة". وديميت أوزدمير تركية إلا أن أصول عائلتها من بلغاريا.
حياتها العائلية
ولدت ديميت أوزدمير في بلدة بمحافظة جوجة إيلي. وهي الإبنة الصغرى لعائلة لديها ثلاث فتيات. إنفصل والديها فإنتقلت مع والدتها وشقيقتها الكبرى للعيش في اسطنبول، حيث حظيت بفرصها نحو الشهرة
كانت هذه تفاصيل خبر ديميت أوزدمير: أنا وهذه القطة على أفضل ما يرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.