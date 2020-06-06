سارة فرح تكشف عن صدمتها الفنية.. وترد على شائعة لجوئها لفرنسا (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة والمغنية السورية سارة فرح، عن صدمتها الفنية التي لم تكن تتوقع أن تلاحظها عندما بدأت خطواتها الفنية في هذا المجال وهي في سن صغيرة، موضحة أنها كانت تتخيل أن الموهبة شيء كاف لصنع نجومية.

وأوضحت سارة فرح أن النجومية بالنسبة لها أن يكون الفنان صدى للجمهور الذي يسمعه ويحبه، مضيفة في تصريحات متلفزة ببرنامج "Live atv"، الذي يقدمه الإعلامي الكويتي صالح الراشد أنها اكتشفت عكس ذلك بعدما وجدت أن الفنان خسر كثيرًا من رسالته بسبب السوشال ميديا وبسبب عمل الكثيرين في الفن الذي ليس لهم علاقة به.

وأضافت سارة فرح قائلة: "هذه أول صدمة فنية بالنسبة لي في الوسط الفني إني اكتشفت إننا بعصر جديد بالفن ما بيشبهلي أو اللي أنا ربيت عليه وكنت متوقعته".

وردت سارة فرح على ما أشيع بأنها تعيش في فرنسا بسبب طلبها اللجوء السياسي هناك، قائلة إن الوضع الصحي لوالدتها هو السبب وراء تواجدها في فرنسا ولذلك قررت أن تتواجد معها لكي تكون إلى جانبها في هذا الوضع الصحي.

وأضافت سارة فرح قائلة: "ما سمعت بهذه الشائعة لأن الفنان مانو ضروري يفعل ذلك لأن اسمه باسبور بالنسبة له".

Advertisements

واعتبرت سارة فرح الفنانة ميادة الحناوي أهم صوت غنائي في سوريا حتى الآن كونها الأقدم والأكبر قيمة، مشيدة بصوت الفنانة السورية أصالة نصري، رافضة الحديث عن كونها ناكرة للجميل، وبررت الأمر بأنها لا تريد الحديث في أمور سياسية، بينما أشادت بصوت الفنانة رويدا عطية.

وأكدت سارة فرح أن خطتها الفنية المقبلة ستكون بالتركيز على الغناء وترك الدراما السورية جانبًا كونها طرحت أغنية "يا خسارة" ولاقت نجاحًا كبيرًا، موضحة أن الأمور لو كانت أفضل في الفترة المقبلة ستقرر طرح ألبومها الغنائي الجديد الذي انتهت من العمل عليه.

وأشارت إلى أنها لم تقرر بعد الاستمرار في مجال التمثيل رغم أنها تحبه كثيرًا، ودرست المسرح الغنائي لمدة عامين، إضافة إلى أن شقيقها يعمل ممثلًا ولذلك اكتسبت الخبرة، منوهة إلى أن الاستمرارية بيد الجمهور الذي وبسبب ردود فعله على عمل الفنان سيجعلها تحسم هذا الأمر، وأضافت أنه لو عرض عليها دور مختلف عما قدمته من قبل ويضيف إليها فلن تمانع من الاستمرار بالتمثيل إلا أن تركيزها الأكبر سيكون على المغنى.