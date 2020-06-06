"الثقافة في بيتك" مهرجان بلا جمهور في سوريا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أطلقت وزارة الثقافة السورية مهرجان "الثقافة في بيتك" من دون جمهور حيث يتم نشر وبث عروض المهرجان عبر الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والبث المباشر عبر الصفحات التابعة لوزارة الثقافة.

ومن عروض المهرجان أمسية موسيقية في دار الأسد للثقافة والفنون أحيتها الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله ومن دون جمهور على مدرجات المسرح.

كاميرا "فوشيا" كانت حاضرة في الأمسية التي قدمها الفنانان روبين عيسى وكفاح الخوص على مسرح الأوبرا والتقت مدير عام دار الأسد للثقافة والفنون المايسترو أندريه معلولي الذي تحدث عن أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات في الوقت الحاضر مع مراعاة أهمية الحفاظ على صحة الجمهور وعاشقي الموسيقى ليتابعوا هذه الفعاليات من منازلهم دون أن يبتعدوا عنها بسبب إجراءات الوقاية من الفيروس.

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أيضاً تحدثت الفنانة روبين عيسى عن تجربتها في تقديم الحفل، وأعربت عن سعادتها بهذه المشاركة بحيث تبقى على تواصل مع الجمهور من جهة، وتقدم حالة ثقافية وفنية من جهة ثانية، رافضة فكرة سعيها لأن تكون مقدمة برامج محترفة انطلاقا من حبها وشغفها بمهنتها التمثيل، كما تحدثت عن إطلالتها بالحفل واختيار الإطلالات التي تستند إلى مناسبات معينة وإلى مكان المناسبة.

أما الفنان كفاح الخوص فتحدث عن تقديم حفل بلا جمهور يتابعه من وراء الشاشات، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، منوها إلى الفارق الذي يحدث بحضور جمهور يملأ الصالة. كما كشف لفوشيا عن إخراجه لعمل درامي ونجوم العمل.

يشار إلى أن مهرجان "الثقافة في بيتك" هو مهرجان ثقافي فني تقيمه وزارة الثقافة السورية بفعاليات مختلفة من دون جمهور تنفيذا للإجراءات الحكومية المقررة على صعيد الوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل معه، وحرصا على السلامة العامة، انطلق في الرابع من الشهر الجاري ويستمر حتى الثامن منه، متضمنا أمسيات موسيقية وغنائية في أماكن مختلفة منها خان أسعد باشا، ومشفى الأطفال وقصر العظم ومشفى المواساة، إضافة إلى دار الأسد للثقافة والفنون وبعض الأماكن الأخرى التي تهدف إلى البقاء على حالة التواصل الفكري والثقافي مع الجمهور مع الحفاظ على حمايتهم من الفيروس.