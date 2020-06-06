محمود حميدة يحيي ذكرى ميلاد محمود عبد العزيز بصورة تجمعهما

تذكر الممثل محمود حميدة عيد ميلاد صديقه الراحل محمود عبد العزيز الذي كان في الرابع من يونيو الجاري.

وتشر حميدة صورة تجمعه بمحمود عبد العزيز عبر حسابه بتطبيق Instagram، وعلق عليها كاتبا: "أمس كان ذكرى ميلاد صديقي الغالي محمود عبد العزيز".

يشار إلى أن آخر أعمال محمود حميدة السينمائية، هو فيلم "ورد مسموم"، الذي قام ببطولته بجانب كلاً من ‏مريهان ‏مجدي، صفاء ‏الطوخي، إبراهيم النجاري، كوكي، وهو من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح‎

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