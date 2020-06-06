محكمة مصرية تنظر محاكمة سما المصري في اتّهامها بالتحريض على الفسق

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف السبت، محاكمة سما المصري في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وأشارت التحقيقات إلى اتهام الإعلامية ريهام سعيد للراقصة الاستعراضية سما المصري بالتحريض على الفسق والفجور، وبث مقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ريهام سعيد في التحقيقات، إنها تتضرر من اعتياد سما المصري نشر عدد كبير من المقاطع المصورة "الفيديوهات الإباحية" المنتشرة والمتداولة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" تقوم من خلالها باستعراض جسدها عاريا.

وأضافت ريهام سعيد خلال التحقيقات أنها تتضرر من قيام سما المصري بعمل إيحاءات جنسية بوجهها وتستخدم عبارات جنسية واضحة وصريحة، وتتعمد لفت الأنظار إليها من خلال بث الصور الفوتوغرافية والفيديوهات الجنسية المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وتجعل من هذا النشاط الاجرامي المشبوه طريقا تتكسب منه وتفسد جيلا من الشباب وتخدش الحياء وتنشر الفاحشة.

وتابعت ريهام سعيد: من عدة شهور تقريبا كانت المشكو في حقها "سما" في زيارة لدولة الكويت وصورت نفسها فى وضع أمام أحد المعالم السياحية للدولة مما ترتب عليه منعها من دخول الكويت، ولكن الأمر تكرر، كما تلاحظ لها فى الآونة الأخيرة نشر عدد كبير من المقاطع المصورة "الفيديوهات الإباحية" التي تقوم بها وتضم المقاطع إيحاءات جنسية بوجهها وتستخدم عبارات جنسية واضحة وصريحة، وتتعمد لفت الأنظار إليها من خلال بث الصور الفوتوغرافية والفيديوهات الجنسية المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وتجعل من هذا النشاط الإجرامي المشبوه طريقا تتكسب منه وتفسد جيلا من الشباب وتخدش الحياء وتنشر الفاحشة والفسق وتدعو من خلاله للرذيلة وإثارة الغرائز".

وأضافت ريهام سعيد فى أقوالها: تلاحظ لى ان عددا كبيرا من الصور تستعرض فيها سما المصرى مؤخرتها وتجلس في غرفة النوم بملابس نوم عارية وتقوم بعمل إيحاءات جنسية وكذلك صور فوتوغرافية لها أثناء الاستحمام داخل الحمام وهي عارية ده بالإضافة إلى مقاطع جنسية مصورة لها وأغاني خادشة للحياء، ولأن أنا لاحظت انتشار الفيديوهات بين الشباب ومنهم ابني فده خلاني أتقدم بالبلاغ ضدها.

وأكدت أن تلك الفيديوهات موجودة بصفة مستمرة على القناة الخاصة بسما المصري على موقع وعلى حساب "إنستغرام" الخاص بها أيضا وركزت معاها قبل تقديم البلاغ بعدة أشهر لما انتشر الفيديو اللي عملته في دولة الكويت: "سما المصري تستعرض مؤخرتها وتجلس في غرف النوم بملابس عارية وتقوم ببعض الإيحاءات الجنسية وهي عارية الجسد واخرى لها داخل الحمام وهي تستحم وأخرى تبدو في حالة سكر بين وكذا أغان خادشة للحياء تحتوي على عبارات جنسية فجة ومنها إظهار ملابسها الداخلية أثناء عرض الفيديو وهناك مقطع تقوم بنط الحبل وتقوم باستعراض اهتزاز صدرها ومقطع مصور في حمام سباحة بملابس عارية، ومقطع آخر على البحر بملابس تظهر عورتها وتستعرض مؤخرتها أمام الكاميرا ومقطع تقوم فيه بالجري وراء خروف العيد وتتعمد السقوط أرضا وتظهر مؤخرتها بطريقة بها إيحاءات جنسية وهناك مئات الفيديوهات الأخرى وقمت بتحميل الفيديوهات والمقاطع اللي ذكرتها على أسطوانة مدمجة وأرفقتها بالشكوى.

قد يهمك ايضا:

محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور

انهيار سما المصري في المحكمة وقرار جديد في قضية الفسق والفجور