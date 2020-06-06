بطلة فيلم "سعاد" تكشف حقيقة انتحار نجماته

نفت الفنانة الشابة بسنت احمد، بطله فيلم"سعاد"، الذي دخل القائمة الرسمية للدورة الـ73 من مهرجان كان السينمائي، والمنتظر انعقاده خلال الفترة القليلة المقبلة، أن يكون العمل متناولا قصة انتحار أحد ابطاله، مثلما كتبت بعض المواقع، بل يناقش قصص إنسانية لبنتين، تعيشان في أسرة ريفية.

وأشارات إلى أن الفيلم به الكثير من الامور التي تخص واقعنا الاجتماعي، وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور خلال عرضه.

الفيلم بطوله مجموعه من الوجوه الجديدة ولتي تدخل عالم التمثيل لأول مرة، منها بسنت أحمد، حسين غانم، هاجر محمود، بسمله، سارة شديد، إسلام حفني، مني الناموري، من تأليف محمود عزت واخراج ايتن أمين.

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