شريهان تنعي رضوان الكاشف في ذكرى رحيله بكلمات مؤثرةا

حرصت الفنانة شريهان على نعي الفنان رضوان الكاشف في ذكرى رحيله بكلمات مؤثرة، و ونشرت شريهان عبر حسابها على موقع وتطبيق انستغرام، فيديو بأعمال رضوان الكاشف وكتبت عليها معلقة:"فى ذكرى رحيل "الغائب الحاضر" أحد البشر المبدعين في حياتي .. #مخرج_مصري عظيم حياً ترزق في قلبي ودعائي وفني وتاريخي وتاريخ الفن والإبداع المصري رضوان الكاشف".
يشار إلى أن شريهان كانت قد أعلنت عودتها للفن بتقديم عروض مسرحية، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد نهائي لعرضها
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