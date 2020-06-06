عمرو يوسف يستعد لتصوير فيلم " التهويدة"

القاهرة – لايف ستايل
استقر المخرج طارق العريان والنجم عمرو يوسف على فيلم "التهويدة" لتقديمه سويا خلال الفترة المقبلة، حيث ينتمي هذا العمل لنوعية أفلام الرعب بفكرة جديدة على السينما المصرية.
ويسجل فيلم "التهويدة" التعاون الثالث الذي يجمع "عمرو يوسف" بالمخرج"طارق العريان"، بعدما قدما فيلم "ولاد رزق" الجزء الأول عام 2015، والجزء الثاني من الفيلم العام الماضي.
يذكر أن آخر أعمال"عمرو يوسف" فيلم "ولاد رزق 2" والذي شارك في بطولته كلا من"أحمد عز"، "أحمد الفيشاوي"، "أحمد داوود"، "كريم قاسم"، "نسرين أمين"، وكان من تأليف"صلاح الجهيني"، وإخراج"طارق العريان".
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