نداء شرارة تطرح أغنيتها الجديدة شروط عبر يوتيوب

القاهرة – لايف ستايل
طرحت الفنانة نداء شرارة، أغنيتها الخليجية الجديدة التي تحمل اسم "شروط"، عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".
تقول كلمات الأغنية :"لو مصمم إني أرجع .. وافتح بقلبي مجال .. أبشر بعزك أوافق .. لو تلبي هالشروط .. رجه سنيني اللي راحت .. رجع الدمع اللي سال.. أكتب أسف فوق نجمة .. وأغذل العذر بخيوط".
"شروط" أغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات: ايهاب غيث، والحان: محمود انور، وتوزيع Jean-Marie Riachi، وتم التسجيل ب JMR-Studios، ميكس و ماستر : Xavier Escabasse.
يذكر أن أبرز أعمال نداء شرارة، الفنية كل من أغنية "سهرانة انا"، و"حبيتك بالتلاتة"، و"بس يقبرني"، و"كلام في كلام"، و"درجات"، و"بعدو عطرك"، وغيرها من الأغاني.
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