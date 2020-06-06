كايلي جينر تتصدر قائمة أعلى المشاهير أجرًا بحسب مجلة فوربس

تصدرت كايلي جينر وكاني وست يوم الخميس قائمة مجلة فوربس السنوية لأعلى المشاهير أجرًا، وقد هيمن نجوم الرياضة بمن فيهم روجر فيدرر وليونيل ميسي على المراكز العشرة الأولى.

وقدرت مجلة فوربس أن نجمة تلفزيون الواقع الأميركية جينر ربحت 590 مليون دولار في الأشهر الإثني عشر الماضية معظمها من بيع حصة قدرها 51 في المئة في “Kylie Cosmetics” لمستحضرات التجميل إلى شركة كوتي (Coty) العملاقة في العام 2019.

وتصدرت جينر، عمرها 22 عاماً، عناوين الصحف قبل نحو أسبوع عندما قالت فوربس إنها بعد مراجعة بيانات صفقة كوتي لم تعد تعتقد بأنها مليارديرة كما أعلنت قبل نحو عام. فردت جينر قائلة إن تقدير مجلة فوربس الأصلي استند إلى عدد من البيانات غير الدقيقة والافتراضات غير المثبتة.

وقالت فوربس إن المئة شخصية الأعلى أجرًا ربحت مُجتمعة 6.1 مليار دولار قبل احتساب الضرائب والرسوم، بانخفاض بلغ نحو 200 مليون دولار عن العام 2019، بعد أن أدّى فيروس كورونا إلى إغلاق الملاعب والساحات الرياضية.

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وجاء بطل التنس السويسري فيدرر في المركز الثالث بنحو 106.3 مليون دولار، معظمها من صفقات مع شركات مثل شركة ملابس اليابانية يونيكلو وصانع الساعات السويسري رولكس. وجاء في المرتبة الرابعة والخامسة نجما كرة القدم كريستيانو رونالدو وميسي على الترتيب.

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