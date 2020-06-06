طارق لطفي يتبرع لإطعام مرضى كورونا

القاهرة – لايف ستايل مبادرة جديدة انطلقت عبر موقع فيس بوك لرعاية مرضى كورونا في العزل المنزلي وتزويدهم بالطعام الصحي لحين تمام شفائهم، وشارك بها الممثل طارق لطفي. أعلنت واحدة من المسؤولين عن المبادرة عن تواصلها مع الممثل طارق لطفي الذي تبرع بـ50 وجبة. يذكر أن آخر أعمال طارق لطفي كان فيلم "122"، وشارك في بطولته بجانب أمينة خليل وأحمد داود وأحمد الفيشاوي وأحمد داود، فضلا عن مشاركة محمد ممدوح ومحمد لطفي كضيفي شرف، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، تصوير أحمد كردوس، ديكور أحمد فايز، منتج منفذ محمد نصار ومخرج منفذ محمد الطحاوي، ومن إخراج ياسر الياسري. Advertisements قد يهمك ايضاًً: طارق لطفي يواصل تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "حفلة 9" طارق لطفي يواصل تصوير «حفلة 9»

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