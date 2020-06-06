هانى البحيري يؤكد ختمنا القرآن الكريم من أجل شفاء رجاء الجداوي

أعرب مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، عن حبه الكبير لرجاء الجداوي، مشيرا إلى أنه يحبها على المستوى الإنساني بشكل كبير، لافتا إلى أنها دائما تساعد الكبير والصغير وخيرها على الكل، سواء معنويا أو أخلاقيا، مضيفا أنها دائما تكون ساند ودافع له في العمل.
وقال البحيري ، إن جميع أصدقاؤها في الوسط الفني، ختموا القرآن ليلة أمس، من أجل الدعاء لها، بأن يمد الله يده لأجل شفاؤها.
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