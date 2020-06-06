أحمد شاكر يناشد الجمهور بضرورة الالتزام لمواجهة كورونا

ناشد الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، الجمهور، بضرورة توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لاسيما في الفترة الراهنة. وأكد "عبد اللطيف" أنه يتعامل مع حذر شديد، ولا يخرج من منزله، إلا في استثناءات محدودة للغاية، موضحًا أنّ ذلك يرجع إلى وجود أحد من كبار السن بين أفراد أسرته، ويتخوف من أن تنقل لها العدوى، داعيًا أن يرفع الله الوباء والابتلاء. قد يهمك ايضاً: كشف نتيجة فحص كورونا الخاص بأحمد السقا وزوجته محمد رمضان يكشف كواليس كليب "كورونا"

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