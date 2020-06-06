أحمد الفيشاوي يستعيد ذكريات والده مع سمية الألفي

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره بصور جديدة له مع والدته الفنانة سمية الألفي، و ظهر أحمد في الصور يجلس إلى جانب والدته في منزلها، وخلفه معلقة صور لكل الأسرة.

وكتب موضحا أن والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي علمه أن يوم الجمعة هو اليوم المقدس لوالدته ليمضيه معها.

من ناحية أخرى قررت محكمة جنح الدقى، قبول معارضة الفنان أحمد الفيشاوى، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته ‏لينا؛ شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد حبسه سنة‎.‎

وصرحت محامية الفيشاوي أنها وموكلها لم يحضر الجلسة الأولى، وبالتالي لم يقدم المستندات والأوراق اللازمة، لإثبات صحة ‏الموقف القانوني للأب.‏

كما أكدت المحامية في تصريحات صحفية أن إقامة لينا مع والدتها في إنجلترا غير قانونية، وأن أحمد الفيشاوي محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع ‏رؤيتها، فضلا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه‎.‎

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كانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، قضت بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك ‏في جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، ابنته لينا‎.‎

يذكر أن أحمد الفيشاوي انتهى من تصوير فيلم "الحارث"، من إنتاج شركة "سكوب" للأنتاج ‏الفنى ‏والسينمائي، ‏ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين رئيس وعلى الطيب وعمرو عبد الجليل وباسم ‏سمرة وأسماء أبو اليزيد ومحمد ‏علاء ‏ومحمود الليثي ‏ورشدي الشامي ونهي عابدين وشريف البرداويلي وعارفة عبد الرسول‎.

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