الشاعر أحمد المالكي يحتفل بزفافه على ماهيتاب سامي

احتفل الشاعر الغنائي أحمد المالكي اليوم بزفافه على عروسه ماهيتاب "شقيقة المخرج ياسر سامي"، بحضور عدد من أصدقاء العروسين. الشاعر أحمد المالكي قدم مؤخرا مع الفنان عمرو دياب أغنيه "يا روقانك"، وكذلك قام بكتابة أغاني لكل من تامر حسني، ورامي جمال، وتامر عاشور، وهيفاء وهبي، ومحمد محسن. قد يهمك ايضاً: وانت معايا لـ تامر حسني والشاب خالد تتخطى 10 ملايين مشاهدة فارق العمر بين تامر حسني وبسمة بوسيل يشغل الجمهور

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