رجاء الجداوي تطمئن محبيها بتغريدة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: نشر حساب الفنانة رجاء الجداوي على تويتر تغريدة لطمئنة محبيها على حالتها الصحية قالت فيها: "الحمد لله حالتي بقت أحسن ربنا كريم".

ولا تزال الفنانة المحبوبة في قسم العناية المركزة بمستشفى في الإسماعيلية بمصر، على الرغم من تحسن ضغطها وانتظام نبضها وانخفاض حرارتها.

وذكر مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة، أن الفنانة الكبيرة تتحسن كثيراً بعد ارتفاع نسبة الأوكسجين بالدم، إثر تدنيها دون 85% يوم الاثنين الماضي، وأضاف أنها لا تزال تخضع للتنفس الصناعي، وإن استمر التحسن الحالي لحالتها، سيتم نقلها لغرفة عادية.