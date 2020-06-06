نيللي كريم تنفي شائعة زواجها

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: نفت الفنانة نيللي كريم الاخبار المتداولة عن زواجها مؤخراً من رجل الأعمال عمر إسلام.

وكانت كريم قد إعترفت في تصريح لجريدة اليوم السابع المصرية "أن هناك بالفعل مشروعاً قائماً، لكن لم يُكلل حتى الآن بالزواج أو حتى الارتباط الرسمي.

وأكدت الممثلة المصرية بأنها لن تتزوج في السر لأن هذا الأمر ليس أسلوبها ... مشددة على أنها ستعلن عن الزواج إذ قررت اتخاذ هذه الخطوة.

على صعيد آخر تستمع كريم بأجازتها الصيفية بعد النجاح الذي حققه مسلسلها الرمضاني بـ 100 وش، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام، وهي تستمتع بمياه البحر لمواجهة حر الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الأخيرة. مشبهة البحر بفيتامين سي لتشابه نطق الكلمتين.