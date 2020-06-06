ميس حمدان تنشر صورًا من أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: شاركت الفنانة ميس حمدان متابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، بصور أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت ميس في الصور بإطلالة صيفية، حازت على إعجاب متابعيها، معلقة "لست مثالي، أنا أصلي". جدير بالذكر أن ميس حمدان أطلت على جمهورها مؤخرًا، كضيفة لبرنامج "خلي بالك من فيفي"، كما قدمت في رمضان إعلانًا لواحدة من شركات الملابس أثار جدلًا، وتم وقف عرضه.

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