صبا مبارك لـ"الخليج 365": "كورونا" أثر على المسلسلات التي عُرضت برمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة صبا مبارك، إن فيروس كورونا المستجد، أثر على الكثير من المسلسلات التي عُرضت في الموسم الرمضاني المنقضي.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الكورونا أثرت جدا في كثير من الأمور، لكن في نفس الوقت خلقت فرصة جيدة لصناع المحتوى بجلوس الناس في المنزل ومشاهدة ما يُعرض على القنوات الفضائية أو عبر المنصات المختلفة، فالجمهور يشاهد كل محتوى تتم صناعته".

جدير بالذكر أن صبا مبارك شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "حارس الجبل" مع الفنان منذر رياحنة، وبه تعود للأعمال البدوية التي نجحت في تقديمها، وتتمتع بجمهور كبير في المنطقة العربية.