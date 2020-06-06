أصالة نصري لنوال الزغبي: "لازم نكون صحاب.. وتبقي نجمة من دهب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

وجهت الفنانة أصالة نصري، رسالة إلى الفنانة نوال الزغبي، بعد حديثها عنها مؤخرا بأحد البرامج اللبنانية.

وكتبت أصالة، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "أولا.. نحن لازم وضروري نكون صحاب.. وذلك لأننا نشترك بأصحاب قراب جدا مني ومنك".

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وتابعت: "ثانيا.. أنا لليوم ما نسيت تبولتك ورح تعيديها كتير، لأننا بإذن الله رح نلتقي كتير".

وأضافت: "ثالثا.. القوة اللي بتكون فينا، نحن ما بنشوفها.. غيرنا بيشوفها، ومثل مو شفتيني قدرت، أنا كمان بشوفك قدرتي وغنيتي واثرتي وعبرتي، ودائما كنتي بأجمل شكل وألطف حضور رغم الألم اللي بقدر أتخيله.. الله يكون معك وتبقي نجمة من دهب".

كانت نوال أثنت على صوت أصالة في البرنامج، وأكدت أنها تعتبرها أقوى منها فيما يتعلق بقرار الانفصال.