مايا دياب عن أشرف زكي: "نقيب تُرفع له القبعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة مايا دياب، على توجيه رسالة للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عقب خضوعه لعملية جراحية.

وكتبت مايا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏السلامة والشفاء العاجل لنقيب تُرفع له القبعة، نقيب يحمل همّ الممثلين المصريين كل يوم، ويحاول العمل دون توقّف لمصلحة المهنة في مصر.. المخرج الدكتور الصديق المحبّ والذي أُحب د.أشرف زكي، ألف سلامة عليك.. ويرجّعك لينا أقوى".

يُذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم، كانت قد كشفت الخميس الماضي، عن خضوع الفنان أشرف زكي لعملية جراحية. ومن جانبها، طمأنت الفنانة نهال عنبر الجمهور في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على حالته الصحية.

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