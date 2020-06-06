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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
هاجمت الفنانة مي سليم، أحد متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بعد كتابته لتعليق لم يعجبها، على صورة نشرتها.
وظهرت مي في الصورة داخل سيارتها، مرتدية نظارة الشمس، وحرصت إحدى معجباتها على التعبير عن حبها لها من خلال رمز قلوب، ليعلق أحد متابعيها: "بتحبي فيها إيه بنضارتها دي"، لترد مي عليه قائلة: "انت مالك".
يذكر أن مي سليم، غابت عن دراما رمضان الماضي بعدما كانت تصور مسلسلين للعرض فى الشهر الكريم هما "خيط حرير" و"اختراق 2" إلا أن العملين توقفا وتم تأجيل عرضهما بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا والإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها ومن ضمنها إيقاف حركة الطيران، وتنتظر استئناف تصويرهما خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر مي سليم تهاجم أحد متابعيها: "انت مالك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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