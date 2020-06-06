نبيل الحلفاوي يدعو لأشرف زكي بالشفاء: "ليعود كما كان دينامو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرص الفنان نبيل الحلفاوي على الدعاء للفنان أشرف زكي، بالشفاء واستعادة كامل صحته، بعد خضوعه لتدخل جراحي مؤخرا.
وكتب الحلفاوي، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين ورئيس أكاديمية الفنون وأمين صندوق نادي الزمالك.. صادق الدعاء له بتمام الشفاء واستعادة كامل صحته وعافيته.. ليعود كما كان دينامو لا يهدأ في خدمة أساتذته وزملائه وتلاميذه ودعمهم".
يُذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم، كانت قد كشفت الخميس الماضي، عن خضوع الفنان أشرف زكي لعملية جراحية، وتركيب دعامة في القلب، وطمأنت الفنانة نهال عنبر الجمهور في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على حالته الصحية.
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