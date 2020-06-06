ميرهان حسين للراحل أشرف سالم: "كنت ليا نعم الصديق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة ميرهان حسين، على توجيه رسالة إلى الملحن الراحل أشرف سالم، الذي وافته المنية الأربعاء الماضي.

ونشرت ميرهان، فيديوهات لها معه عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا ريت الليلة دي تعود تاني.. ترد فيك الروح وأشوفك تاني مرة واحدة.. فراقك صعب أوي يا صاحبي.. كنت ليا نعم الصديق.. كلمة صديق دي اتعملت ليك انت.. لازم يوصفوا معنى الصداقة باسمك".

Advertisements

وتابعت: "يا محترم يا جدع يا خلوق يا حنون يا موهوب.. رحلت لكن هتفضل حي ترزق في نفسي وذكرياتي اللي شاركتني أصعب ما فيها برجولة منقرضة في هذا الزمان وستظل في قلب كل اللي بيحبوك".

وأضافت: "والنبي ادعوله يستحق والله ما هو ربنا بياخد أحسن الناس و لا ازكيك يا أشرف على الله ونعم بالله".

يُذكر أن أشرف سالم، وافته المنية، الأربعاء الماضي، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بعدد كبير من الأغاني .