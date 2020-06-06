تراند اليوم : "عثمان بن أرطغرل" يفاجئ زوجته في عيد ميلادها..هذا ما فعله



فاجأ النجم التركي بوراك أوزجيفيت، بطل المسلسل التركي التاريخي الشهير "المؤسس عثمان"، زوجته النجمة العالمية فهرية أفجين، في عيد ميلادها الـ34 بهدية عبارة عن قالب حلوى عليها صورتها وصورة ابنهما كاران.

وكشفت "أفجين" عن المفاجأة التي حضرها لها زوجها، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي" إنستجرام"، صورة لقالب من الحلوى مطبوع عليه صورتها برفقة ابنها كاران، وهي الصورة التي كانت قد نشرتها فهرية قبل 3 أسابيع بمناسبة عيد الأم، بينما كُتب عليها عبارة "AİLECE NİCE SENELERE" والتي تعني "لسنوات عديدة كعائلة"، وأرفقت النجمة تلك الصورة بعبارة حب لزوجها بوراك قائلةً: "أحبك يا حبيبي".

وتضمنت الصورة أيضاً تعليق لأفجين على المبادرة التي قامت بها شركة مستحضرات التجميل الفرنسية "لوريال" بالتبرع بالنيابة عنها لصالح منظمة حماية الأطفال، وهو ما علقت عليه فهرية بالقول: "عائلتي لوريال، أسعدتموني بهذه الهدية ذات المعنى، في عمري الجديد، أحبكم"، كما قامت الشركة بإرسال باقة من الزهور لها، إذ نشرت صورةً تظهر فيها مجموعة من الهدايا من ضمن تلك الباقة.

ويحظى مسلسل "المؤسس عثمان" بمشاهدات مليونية في أكثر من 114 دولة حول العالم، والذي يرصد تاريخ تأسيس الدولة العثمانية من الغازي أرطغرل إلى نجله عثمان الذي يؤسس الدولة العثمانية.



