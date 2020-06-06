تراند اليوم : تصريح مفاجئ.. نوال الزغبي تدخل على خط أزمة "هيفاء" و"وزيري"

دخلت المطربة اللبنانية نوال الزغبي على خط الأزمة المشتعلة بين المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، ومدير أعمالها محمد الوزيري، إثر اتهامها له بالاستيلاء على أموال طائلة منها.

وقالت الزغبي قي مقابلة مع برنامج "ضحك ولعب وجد" على قناة (MTV): "أنا دائمًا أتعاطف مع المرأة ضد الرجل، أكيد أنا معها والله ينصرها، وأكيد معاها حق.. الله ينصرها بحبك يا هيفاء".



وأعادت وهبي، نشر تصريحات الزغبي عبر حسابها على موقع "تويتر"، وعلقت عليها "شكرًا عزيزتي نوال".

— H A I F A V O G U E (@HaifaVogue)

وكان ياسر قنطوش، محامي المطربة اللبنانية في مصر تقدم ببلاغ ضد وزيري، متهمًا إياه بالاستيلاء على أموالها بعد سحبها من حسابها المصرفي، وإيداعها في حسابه الخاص بناء على توكيل حصل عليه منها في وقت سابق.اتخذت الأزمة بين المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، ومدير أعمالها السابق محمد وزيري، منعطفًا جديدًا، بعد أن ادعى الأخير وجود وثيقة تثبت زواجه منها.

وأعلن وزيري بدوره رفع دعوى قضائية أمام نيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة للمطالبة بإثبات زواجه من وهبي، مدعمًا ذلك بمستند يدل يثبت صحة ادعائه.

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وردت وهبي عبر تغريدة على حسابها على "تويتر" قالت فيها: "ادعاء اثبات زواج المدعى عليه م. و. هو كلام عار عن الصحة وسأتخذ بعد انتهاء الاجازة القضائية الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك شكرًا".

وأثارت التغريدة تفاعلاً واسعًا بين متابعيها، وسط تساؤلات حول أسباب الخلاف المفاجئ بين هيفاء ومدير أعمالها السابق، الذي دأبت على الظهور معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي..

وعلق الإعلامي اللبناني طوني خليفة: "بدك للحقيقة؟ تهمة متل هالتهمة مستعد الواحد ياخد إعدام كرمالها. وأنا واحد منهم. أحبك هيوف".