تراند اليوم : وفاة مذيع سعودي في حادث مأساوي

توفي الإعلامي السعودي علي حكمي غرقًا بمياة البحر الأحمر في مدينة جازان مساء الجمعة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن حكمي توفي غرقًا في أجواء العاصفة ببحر منطقة جازان، مشيرة إلى أنه لا يعاني من أمراض وكان قد ظهر قبل ساعات من رحيله.

ونعى المئات من النشطاء في موقع "تويتر"، المذيع الشاب، الذي أصابت وفاته المفاجئة الكثيرين بحالة من الصدمة، بعد بعد ساعات قليلة من توثيق أجواء المدينة الماطرة.

— زيـ ـاد بـ ن سـ عـ د الشهري. (@zio36)

قبل اقل من ٣ ساعات يصور سناب

وعايش حياته وفرحان بالأمطار

والأن هو في ذمة الله !

الحياة قصيرة جداً جداً جداً

الله يغفر لك و يرحمك .

#على_حكمي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/pb82Ks4cI4 Advertisements — زيـ ـاد بـ ن سـ عـ د الشهري. (@zio36) June 5, 2020

كان حكمي نشر صورًا عبر حساباته في مواقع التواصل أثناء توجهه إلى جازان، وكتب في آخر تغريدة له: "أريد أن ألهم الناس، أريد أن ينظر لي أحدهم ويقول بسببك أنت لم أستسلم".

وكتب في منشور آخر له، أن لديه قناعة تامة بأن الذي يساعد الناس، يسخر له الله من يساعده، معتبرًا أن الخير عبارة عن دائرة تدور وترجع لك، حيث دعا متابعيه إلى الدعاء بالخير وتمنيه للآخرين.

وحكمي هو إعلامي ومقدم برامج وشاعر وكاتب صحفي ومدير علاقات عامة لعدة جهات وحاصل على جائزة الحوار الاعلامي لعام 2018، وهو مشارك في عدة مناسبات وفعاليات وعضو في أكثر جهة تطوعية.