أوس الشرقي: "مخرج 7" لم يُوقف بسبب النقد وليست هناك أجزاء أخرى

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يونيو 2020 01:46 مساءً - على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه المسلسل الكوميدي السعودي "مخرج 7" للفنان ناصر القصبي، وتصدره الترند السعودي والخليجي في عديد من الحلقات خلال شهر رمضان الجاري، إلا أن بعضهم فسَّر عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتهاء المسلسل عند الحلقة 20، بأن قناة mbc قررت إيقافه، واستبداله بالمسلسل الكويتي الكوميدي القديم "درب الزلق" على خلفية تعرضه للانتقاد في بعض حلقاته.



"الخليج 365"، وفي حوار حصري، التقت أوس الشرقي مخرج مسلسل "مخرج 7"، وصاحب النجاحات العريضة في الدراما الخليجية في السنوات الماضية، لا سيما مع القصبي في سلسلة "سيلفي"، فردَّ على ما قيل حول إيقاف العمل، وما تعرض له من انتقادات.



فاجأتم الجمهور بانتهاء "مخرج 7" بعد 20 حلقة، لماذا؟

منذ البداية والكاتب خلف الحربي يرغب في كتابة 20 حلقة فقط، وبعد بدء أزمة فيروس كورونا، كان لزاماً عليه إنهاء القصة حسبما كان مخططاً له، وألَّا يفتح أي خطوطٍ، أو محاورَ، أو أحداثٍ جديدة.

التصوير تم في ظروفٍ صعبة جداً في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية، واتخذنا خلال عملنا كافة الإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة جميع الفنانين والفنيين وطاقم العمل، حيث استقطبنا فريقاً طبياً إلى اللوكيشن ليبقى معنا طوال الوقت، والتزمنا بالتباعد ما عدا وقت التصوير بوجود عددٍ قليل جداً من الفنانين والفنيين، إلى جانب توفير المعقمات والكمامات والقفازات في المكان.



هل هناك جزءٌ ثانٍ، أو سلسلة تحت اسم "مخرج 7"؟

كلا، ليس هناك جزءٌ جديد من هذا المسلسل، وأحداث الحلقة الأخيرة أوضحت أن القصة انتهت. "مخرج 7" أول تجربة للفنان ناصر القصبي في الـ "سيت كوم" خلال مشواره الفني، وشارك في البطولة كلٌّ من حبيب الحبيب، راشد الشمراني، ريماس منصور، أسيل عمران، إلهام علي، عبدالمجيد الرهيدي، علي الحميدي، خالد الفراج زيد السويداء، وهبة الحسين.



نحترم جميع الآراء

1هبة الحسين تتوسط حبيب الحبيب والمخرج أوس الشرقي



بعضهم رأى أن العمل أوقف بعد 20 حلقة نتيجة تعرضه للانتقاد؟

نحترم جميع الآراء التي انتقدتنا بموضوعية، وأؤكد أن العمل لم يُوقف من قِبل قناة mbc بسبب الهجوم عليه، أو نقده، كل ما هنالك أن حلقاته العشرين انتهت وفق خطتنا. الجمهور قد لا يكون معتاداً على هذا النمط من الأعمال الرمضانية ذات الـ 20 حلقة، ويتوقَّع أن يكون أي مسلسلٍ، يُعرض في الشهر الكريم من 30 حلقة، كما أن أزمة فيروس كورونا كانت سبباً إضافياً في الاكتفاء بهذا العدد من الحلقات. وخلاصة القول إن أصل العمل 20 حلقة فقط، مع ملاحظة أن لا وجود لعملٍ كامل، فلابد من إبداء ملاحظاتٍ على أي مسلسلٍ، وجميع الآراء التي انتقدتنا بموضوعية، بحثنا فيها من أجل تطوير أنفسنا، أما حديث بعضهم أن العمل لم يُعجبه، فهذا أمرٌ طبيعي، فجميع الأعمال الفنية على مر التاريخ لاقت قبولاً من بعضهم، والرفض من آخرين. لقد عملنا بإخلاص لنقدم للمشاهد العربي عملاً كوميدياً اجتماعياً خفيفاً، ومن الطبيعي أن يلقى اعتراضاً من بعضهم، ويصفق له الأغلبية.



"مخرج 7" وصل للترند السعودي والخليجي في حلقات عدة، هل تعتبر ذلك نجاحاً للعمل من وجهة نظرك؟

أعتقد أن سبب نجاح العمل بساطة الأحداث وإيقاعها وانسيابيتها، فقد حرصنا على ألَّا يكون عملنا معقداً، وأن نُمتِعَ الجمهور في رمضان بـ "سيت كوم" عائلي. قد تجد أن الكاتب خلف الحربي مرَّ في بعض الحلقات على موضوعات، يعدُّها بعضهم حسَّاسة، لكن هذا هو الفن، مساحةٌ لطرح الأفكار ومناقشتها، وليس بالضرورة أن تتفق معي فيها. بشكل عام، ترند تويتر ليس مقياساً لنجاح، أو فشل أي عمل فني، هو يعطيك فقط مؤشراً على نسبة تداول كلمة معينة، أو حدث بعينه.



كيمياء خاصة مع ناصر القصبي

مع ناصر القصبي



تعاملك مع الفنان ناصر القصبي في عديدٍ من الأعمال من قبل، هل أسهم في ذلك؟

بالطبع، فهناك توافقٌ كبير، وكيمياء خاصة بيني وبين الفنان ناصر القصبي، فقد تعاونت معه طوال سنواتٍ من خلال ثلاثة مواسم من المسلسل الكوميدي "سيلفي"، كما أننا أصدقاء على صعيد العلاقة الشخصية، لذا جاء التعامل معه في منتهى السلاسة خلال التصوير وفي الكواليس. الأمر ذاته حدث مع عددٍ كبيرٍ من الفنانين الذين تعاملت معهم من قبل، منهم حبيب الحبيب، وريماس منصور، وغيرهما.



ما الذي اختلف في مخرج 7" عن "سيلفي"؟

العملان مختلفان تماماً، فمسلسل "سيلفي" كوميدي ساخر، يتضمن حلقات منفصلة، أما "مخرج 7" فمن نوعية "سيت كوم"، وحلقاته متصلة ومنفصلة، وتتضمن مساراً خاصاً بالأحداث والشخصيات الجديدة، ومساراً آخر للتكنيك الجديد.

Advertisements



أستغرب من هذه الانتقادات

مع ناصر القصبي



هناك انتقادات وُجِّهت للمسلسل في حلقات عدة، منها اتهامه بتشجيع التطبيع مع إسرائيل والحديث عن الشواذ؟

أستغرب من هذه الانتقادات، فالجميع يعلم أن قناة الجزيرة القطرية، حاولت تشويه العمل، واقتطعت حوارات من السياق الدرامي، ووضعتها لوحدها في غير موضعها وسياقها العام داخل النص الدرامي وأحداث الحلقة، واتهمت العمل بالتطبيع مع إسرائيل. الرأي الأهم، هو رأي دوخي "ناصر القصبي"، بطل العمل والشخصية الرئيسية فيه، الذي رفض التطبيع، واتهم إسرائيل بأنها وراء كل مشكلاتنا نحن العرب، فيما كان الطرف الذي دعا للتطبيع الجد جبر "الفنان القدير راشد الشمراني"، ودوره انتهازي ونصَّاب في المسلسل، حيث إنه نصب حتى على أقرب الناس إليه ابنته، فما بالك بموضوع يخص مصلحته، لكنَّ بعضهم استغلَّ ذلك بالترويج لفكرة أن العمل يدعو للتطبيع، وهذا غير صحيح وتم اجتزاؤه من حقيقة الحلقة.



أيضاً تم اتهام بعض حلقات "مخرج 7" بالوقوع في أخطاء فنية، وضعف النص، وضعف أداء بعض الممثلين، بماذا ترد؟

لست في موضع دفاعٍ عن العمل، لكن أين الأخطاء الفنية؟ لم يُشر إليها أي ناقد فني، ثم لماذا يُتَّهم النص بالضعف؟ هل من الممكن أن تقدم لي اسم مسلسل "كوميدي" واحد، تم تقديمه على فضائية خليجية في العام الجاري، واستحق نصه أن يكون بديلاً لمسلسل "مخرج 7"؟



الفنانة ريم عبدالله أوضحت في ردها على الجمهور عبر تويتر عن سبب عدم مشاركتها في "مخرج 7"، أنها رفضت دور "لولوة" لأن النص لم يعجبها، ماذا تقول؟

أحترم رأيها، لكنها لم تُوفَّق في هذه التغريدة. أعتقد أن الفنانة إلهام علي تميزت في هذا الدور، والجميع أثنى على أدائها، ورفض ريم عبدالله لا يشكِّل شيئاً، فالعمل لاقى متابعةً كبيرة، وحظي بمحبة الناس في رمضان، ومن حق أي فنان أن يرفض دوراً يشعر بأنه غير قادر على أدائه، أو غير مناسب له، ونبقى كلنا زملاء مهنة وأصدقاء.



كيف تقيِّم الدراما السعودية والخليجية؟

لا أملك أن أقيِّم الأعمال السعودية والخليجية، لكنني بوصفي متابعاً، أرصد تقدماً كبيراً في مستوى الدراما السعودية لتصبح منافساً للدراما الكويتية، التي كانت متصدرةً لوحدها سابقاً، وبالتأكيد التنافس الفني أهم عنصر للتطوير، وأعتقد أننا في حاجة إلى إنتاج أعمال قصيرة من سبع إلى عشر حلقات، وأتصور أن العامين المقبلين، سيشهدان تطوراً ملحوظاً في المستوى الفني للأعمال الدرامية.



أعجبني "سوق الحرير" و"البرنس"

لقطة من العمل



ما الأعمال التي أعجبتك في رمضان؟

هناك عددٌ من الأعمال الدرامية التي جذبتني في موسم رمضان 2020، "مخرج 7" على رأسها طبعاً، و"سوق الحرير"، و"البرنس" للفنان المصري محمد رمضان.

تابعوا مع الخليج 365 أول عمل توثيقي لزمن الكورونا في صور وأعمال فنية

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"