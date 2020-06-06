وزير الثقافة تعتمد مسابقتى كاتب ورسام والمسابقة الادبية المركزية لقصور الثقافة

اعتمدت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، نتيجة المسابقة الادبية المركزية السنوية (دورة الاديب الكبير فؤاد حجازي 2019 – 2020 ) ومسابقة كاتب ورسام لطلاب المدارس واللذان تنظمهما الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور احمد عواض.

تضم الاولى مجالات ديوان شعر الفصحى – ديوان شعر العامية – المجموعة القصصية القصيرة - الرواية – ادب الطفل – الدراسات النقدية ، اما الثانية تجمع مجالات القصة القصيرة – الشعر - رسوم الاطفال وتقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم .

قالت "عبد الدايم" ان المستوى المميز للانتاج الادبى الذى تقدم للمشاركة فى المسابقتين يعكس خصوبة ارض مصر الابداعية ، وتابعت ان المسابقات التى تنظمها وزارة الثقافة ممثلة فى مختلف قطاعاتها تهدف الى اكتشاف النابغين فى مختلف المجالات الفكرية والفنية حيث يتم تبنى ورعاية مواهبهم باعتبارهم المفردات الواعدة لقوى مصر الناعمة ، واضافت ان مشاركة ابناء الوطن من مختلف ربوع الجمهورية فى الفعاليات يجسد السعى المتواصل لتحقيق العدالة الثقافية التى تعد

احد المحاور الهامة لتحقيق التنمية المستدامة .

يشار ان المسابقة الادبية المركزية شهدت مشاركة 159 عمل ادبى لمبدعين من مختلف محافظات مصر وجاءت نتائجها كالتالى حيث حصل على المركز الاول فى مجال ديوان شعر الفصحى محمد ربيع رزق سليمان عن ديوان نشرب الوقت سادة ، ياسمين صلاح ابراهيم عن ديوان للنار مزاج اخر ( المركز الثانى ) ، عشم الله مكاوى عبد العليم عن ديوان مواقيت ابى ( المركز الثانى مكرر ) ، يونس محمد سبع يونس عن ديوان سيريتادا لعروس البحر ( المركز الثالث ).

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وفى مجال ديوان شعر العامية نال المركز الاول عادل السيد الشربينى عن ديوان زى القمر ، كريم جمال محمد عن ديوان ليلة مش حمرا ( المركز الثانى ) ، مصطفى احمد محمد مرعى عن ديوان كحل النور (

المركز الثالث ) ، اما فى مجال الرواية حصل على المركز الاول محمد سعيد ابو اليزيد عن رواية مونتو ، ماجد كمال عليوة عن رواية السبحة ( المركز الثانى ) ، فكرى عمر عبد العزيز عن رواية فلك النور ( المركز الثالث ) ، وفى مجال المجموعة القصصية القصيرة فاز بالمركز الاول رضا ابو العينين سعد عن مجموعة مصاب بالمرايا ، مريم كمال السعيد عن مجموعة مصفاة هائلة تحملها الملائكة ( المركز الثانى ) ، مروة عاطف محمود عن مجموعة سيزيف يعود دائما ( المركز الثالث ).

وفى مجال ادب الطفل حصل على المركز الاول احمد عبد الرحيم ايراهيم عن مؤلفه سلطان النوم ، عمرو عادل احمد عن مؤلفه يوميات لهلوب ( المركز الثانى ) ، هانى مصطفى قدرى عن مؤلفه ازياء بلون السماء ( المركز الثالث ) ولم تتقدم اعمال للمشاركة فى مجال الدراسات النقدية .

اما مسابقة كاتب ورسام شهدت مشاركة 5260 عمل من جميع الاقاليم الثقافية المصرية ( القاهرة الكبرى وشمال الصعيد - شرق الدلتا – وسط الدلتا - وسط الصعيد – القناة وسيناء – جنوب الصعيد ) واسفرت النتائج عن فوز 30 طلاب من مختلف المراحل الدراسية فى مجالاتها الثلاث .