شاهد.. ويزو لأشرف زكي: ربنا يخليك لينا

نشرت الفنانة ويزو صورة تجمعها بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". "انستجرام". وكتبت "ويزو" عبر صفحتها قائلا: ألف مليون سلامة عليك يادكتور أشرف ربنا يشفيك ويخليك لينا". ويذكر أن كان خضع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إلى فترة راحة قصيرة، بعد عودته إلى منزله عقب إجرائه لعملية لتركيب دعامة بالقلب، أول أمس، بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

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