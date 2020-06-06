أحمد زاهر يثير ضجة بفيديو من كواليس “البرنس”

متابعة بتجــــــــرد: أثار النجم أحمد زاهر ضجة كبيرة بين متابعيه على تطبيق انستغرام بعد نشره مقطع فيديو قصير من كواليس مسلسل “البرنس”، الذي قام ببطولته الى جانب النجم محمد رمضان وحقق نجاحاً كبيراً خلال عرضه في شهر رمضان الماضي.

ويظهر في مقطع الفيديو كواليس إعدام “فتحي البرنس”، الشخصية التي جسدها زاهر في المسلسل، حيث كان يرتدي البذلة الحمراء ويواجه مصير الإعدام أمام حبل المشنقة.

وعلق زاهر على المقطع بطرافة قائلا: “كواليس مشهد إعدام.. وحشتني يا توحة”، في اشارة الى انه اشتاق للشخصية المميزة التي قدمها في المسلسل، وهي شخصية شريرة ولكنها جديدة ومختلفة على النجم المصري ولكنه برع في تقديمها وكان من اهم نجوم مصر للعام الحالي.

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع ونال اعجاب الآلاف منهم وتركوا له عدد كبير من التعليقات التي اثنت على براعته في تقديم الشخصية، لافتين الى انه نجم رمضان.