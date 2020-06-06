عاصي الحلاني يرقص مع زوجته على وقع هذه المفاجأة السارة

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأ فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الجمهور بالكشف عن مقتطف صغير من أغنيته الجديدة عبر صفحته الرسمية في موقع “انستغرام”.

وشوّق عاصي محبيه بفيديو ظهر فيه خلال جلسة استماع للأغنية المتوقع صدورها قريبًا، حيث أطل بلقطات عفوية رومانسية جمعت بينه وبين زوجته كوليت الحلاني. ومن الملامح الأولية للأغنية تبدو إيقاعية ويقول مطلعها “رجعتيني لبدايتي”.

وكان عاصي الحلاني قد انتهى من تسجيل أغنية منفردة جديدة تحمل طابعاً عاطفياً وهي من كلمات وألحان حسن عيسى وتوزيع عمر صباغ.

أما آخر أعمال عاصي أغنية “بعشقك” التي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج محمد المنجد.

وحققت الأغنية المصورة نجاحًا مميزًا خاصة بعدما قام عاصي بتصويرها خلال الحجر المنزلي برفقة زوجته كوليت وأولاده الثلاثة ماريتا والوليد ودانا، حيث نقل المخرج صورة العائلة الجامعة والمترابطة ضمن أجواء مميزة دافئة ومحبة وطريفة ومرحة جمعت بينهم.