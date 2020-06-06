بعد الحديث عن تشابك بالأيدي مع شيرين.. حسام حبيب يحذف تغريدة ويوضح!

متابعة بتجـــــــــرد: لا تزال أخبار الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب تحظى باهتمام روّاد الإنترنت والصفحات الإلكترونيّة بسبب انتشار معلوماتٍ عن وقوع تشابكٍ بالأيدي بين الثنائي، رغم نفي شيرين هذه المعلومات في تغريدةٍ كتبت فيها “قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحّة ومش مظبوطة بالمرّة.. بحبك يا صاحبي”.

وكان الجمهور يترقّب توضيح من الفنان حسام حبيب، فجاء الردّ من الأخير في تغريدة نفي على تويتر تحدّث فيها عن مدّعي الصحافة الّذين يفبركون معلومات مغلوطة.

وفي التفاصيل، كشف حسام حبيب أنه أراد كتابة تغريدة أقسى ولكنه حذفها، واكتفى بالقول “انا كتبت تويتة ومسحتها إحتراماً للسادة الصحافيين الشرفاء، أمّا الأشخاص التانية مُدّعي الصحافة فحسبي الله ونعم الوكيل. إتّقوا الله ان تخوضوا في أعراض الناس، موتوا بغيظكم”.