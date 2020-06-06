معتصم النهار في جلسة تصوير جديدة بمعايير عالمية

متابعة بتجــــــــرد: عقد النجم السوري معتصم النهار مؤخرًا جلسة تصوير جديدة في العاصمة اللبنانية بيروت؛ وشارك معتصم المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعدد من الصور الجديدة التي حازت على إعجاب محبّيه.

ونالت صور معتصم النهار آلاف “الإعجابات” والتعليقات، كما اقتحمت صفحات الصور الأكثر تداولًا عبر موقع “إنسغرام” الشهير.

يظهر معتصم النهار في الصور بإطلالات متنوعة ومختلف عن إطلالاته السابقة، في لقطات مميّزة عكست رؤية إخراجية اعتدنا عليها في الجلسات التصويرية التي يعقدها نجوم الغرب.

ونشر معتصم النهار فيديو ظهر فيها خلال الجلسة التصويرية عبر خاصية القصص القصيرة في موقع “إنستغرام”، كاشفًا عن الأجواء العفوية التي سيطرت على الكواليس.

على صعيد آخر، يستكمل معتصم النهار تصوير مسلسله الجديد “من الآخر” في لبنان والعمل من كتابة إياد أبو الشامات وإخراج شارل شلالا ويشارك في فيه عدد من النجوم نذكر من بينهم ريتا حايك، بديع أبو شقرا، رولا حمادة وسينتيا سامويل.