متابعة بتجـــــــــرد: أعلن نجم كرة السلة الأمريكية كيفن دورانت الذي تعرض لقطع في وتر أخيل السنة الماضية، عدم جهوزيته لاستئناف المباريات في يوليو مع فريقه الجديد بروكلين نتس.
وقال نجم غولدن ستايت ووريرز وأوكلاهوما سيتي السابق في مقابلة مع موقع “ذا إنديفيتد”: “انتهى موسمي، لم تكن لدي نية اللعب في موسم 2019-2020”.
وتابع اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً “قبل انطلاق هذا الموسم، قررنا ببساطة التفرغ للتحضير للموسم المقبل”.
لكن هذا الموسم تغيّرت معالمه بعد تعليقه منذ 11 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. ومن المقرر استئناف بقية الموسم في 31 يوليو في مجمع ديزني وورلد بولاية فلوريدا.
وتعرض دورانت، بطل الدوري في 2017 و2018، لإصابته البليغة في نهائي 2019 عندما كان لا يزال تحت ألوان ووريرز الذي فقد لقبه لتورونتو رابتورز.
وبرغم إصابته، ترك ولاية كاليفورنيا ملتحقاً ببروكلين، الذي يأمل مشجعوه أن يشكل ثنائياً ضارباً مع النجم كايري أيرفينغ.
وأفاد أفضل لاعب في الدوري لموسم 2014 “من الأفضل أن أنتظر. لا أعتقد أني جاهز لخوض مباريات بهذه القوى الشهر المقبل”، مؤكداً خوضه التمارين كل يوم وشعوره “مجدداً كلاعب عادي”.
وبروكلين نيتس هو أحد الأندية الـ22 التي ستكمل الموسم بنظامه المعدّل، في خطة نالت موافقة رابطة اللاعبين الجمعة برغم بعض التحفظات.
وكان دورانت أحد لاعبي الدوري الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وهو لم يكشف ما إذا كان سيرافق فريقه إلى فلوريدا.
كانت هذه تفاصيل خبر دورانت ليس جاهزًا لاستئناف موسم NBA لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.