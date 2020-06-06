دورانت ليس جاهزًا لاستئناف موسم NBA

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن نجم كرة السلة الأمريكية كيفن دورانت الذي تعرض لقطع في وتر أخيل السنة الماضية، عدم جهوزيته لاستئناف المباريات في يوليو مع فريقه الجديد بروكلين نتس.

وقال نجم غولدن ستايت ووريرز وأوكلاهوما سيتي السابق في مقابلة مع موقع “ذا إنديفيتد”: “انتهى موسمي، لم تكن لدي نية اللعب في موسم 2019-2020”.

وتابع اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً “قبل انطلاق هذا الموسم، قررنا ببساطة التفرغ للتحضير للموسم المقبل”.

لكن هذا الموسم تغيّرت معالمه بعد تعليقه منذ 11 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. ومن المقرر استئناف بقية الموسم في 31 يوليو في مجمع ديزني وورلد بولاية فلوريدا.

وتعرض دورانت، بطل الدوري في 2017 و2018، لإصابته البليغة في نهائي 2019 عندما كان لا يزال تحت ألوان ووريرز الذي فقد لقبه لتورونتو رابتورز.

Advertisements

وبرغم إصابته، ترك ولاية كاليفورنيا ملتحقاً ببروكلين، الذي يأمل مشجعوه أن يشكل ثنائياً ضارباً مع النجم كايري أيرفينغ.

وأفاد أفضل لاعب في الدوري لموسم 2014 “من الأفضل أن أنتظر. لا أعتقد أني جاهز لخوض مباريات بهذه القوى الشهر المقبل”، مؤكداً خوضه التمارين كل يوم وشعوره “مجدداً كلاعب عادي”.

وبروكلين نيتس هو أحد الأندية الـ22 التي ستكمل الموسم بنظامه المعدّل، في خطة نالت موافقة رابطة اللاعبين الجمعة برغم بعض التحفظات.

وكان دورانت أحد لاعبي الدوري الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وهو لم يكشف ما إذا كان سيرافق فريقه إلى فلوريدا.