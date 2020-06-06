تألقي في الحمل على طريقة كاتي بيري

متابعة بتجـــــــــرد: حمل كاتي بيري بجنينها الأول من خطيبها الممثل البريطاني أورلاندو بلوم، جعلها تتألق خلال الفترة التي تسبق استقبال مولودتها.

ومنذ إعلان المغنية الأميركية الخبر في فيديو كليب أغنيتها Never Worn White، في آذار/مارس الماضي، داومت على نشر صورٍ لمراحل حملها على تطبيق إنستغرام.

ورغم مرورها في لحظات اكتئاب، خصوصاً في ظل الحجر المنزلي مع تصاعد الأعراض الجانبية للحمل، إلا أنها تحاول الحفاظ على تفاؤلها وتألقها.

حمل كاتي بيري

يبدو أن بيري التي تبلغ من العمر 35 عاماً، مستعدة لتحمل مسؤولية الأمومة، وتأسيس عائلة مع خطيبها وابنتها المنتظرة.

كما أنها لم تتخلف عن أي من نشاطاتها الفنية والاجتماعية، وتتأنق للظهور في كل مناسبة بصورةٍ موحية للأمهات.

فساتين وردية لنهائيات American Idol

حضرت كاتي بيري الحلقات الأخيرة من برنامج المواهب American Idol، بصفتها أحد أعضاء لجنة التحكيم بكامل أناقتها.

وشاركت في هذه الحلقات عبر محادثات الفيديو من المنزل. وبدت مرتدية ملابس حملٍ بسيطة من قماش الشيفون لكنها مناسبة للحدث.

وأطلت في الحلقة الأخيرة بفستانٍ مزين بالورود بألوانٍ زاهية، وحذاء أسود ليتماشى مع طوق شعرها.

جلسات تصوير مراحل الحمل

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تنشر المغنية الشهيرة صوراً من كواليس أغنياتها المصورة، ويبدو عليها تطور مراحل الحمل، وترتدي ملابس تساعدها على ذلك.

وتحب كاتي بيري الاعتماد على ملابس وردية اللون بألوانها الزاهية، للاحتفاء بكل أوقات حملها.

إطلالات الربيع على طريقة كاتي بيري

حضرت بيري في مارس الماضي العديد من الفعاليات الفنية العالمية، قبل الإغلاق التام، ومن بينها نهائيات كأس العالم للكريكت للسيدات في أستراليا.

وظهرت في هذا الحدث بفستان من مجموعة مارا هوفمان لربيع 2020، بإطلالة أذهلت الجميع، وتصلح لكثيرٍ من الأمهات الحوامل.

وأثناء تواجدها في أستراليا، قدمت حفلاتٍ غنائية ناجحة، وظهرت بإطلالات مميزة، منها هذا الفستان الأصفر القصير.

كاتي بيري بملابس منزلية

وحاولت المغنية الأميركية تسلية نفسها أثناء العزل المنزلي، فظهرت على جمهورها بملابس البيت.

وبشكل عام تظهر كاتي بيري في ملابس حمل مريحة لها أثناء مشاركتها في أحداث خيرية للتضامن مع متضرري فيروس كورونا.