نادين نجيم متهمة بـ"الاستفزاز".. فيديو قديم يثير ضجة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للفنانة اللبنانية نادين نجيم من حفل زفاف صديقتها ناتالي نصر الله، الذي أُقيم في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وظهرت نجيم في الفيديو خلال وقوفها إلى جانب العروس، حيث تواجدت كـ إشبينة لها وهي تضحك بشكل هستيري دون أن تتمالك نفسها، هذا الفيديو الذي لا يُعرف سبب انتشاره في الوقت الحالي عرّض الفنانة اللبنانية لهجوم كبير؛ إذ رأى بعض المتابعين أن تصرفها مستفز وأنها حاولت لفت الأنظار إليها وسرقة الأضواء من العروس.

فيما أكد البعض أن ملامح العروس ونظراتها لصديقتها نادين نجيم كشفت أنها غاضبة من تصرفها؛ إذ ظهرت العروس وهي تسرق النظر إلى نجيم بطريقة عتاب.

وفي المقابل دافع بعض آخر عن تصرف نجيم، مؤكدين أن العديد من الأشخاص يفقدون السيطرة على أنفسهم في بعض المواقف الجدية، كما كشفت إحدى الصفحات الخاصة بجمهور الفنانة عن سبب هذا الضحك وحقيقة الموقف عبر تعليق على الفيديو جاء فيه: "اللي عم يسألوا ليش نادين غشيانه من الضحك، ببساطة قبل هالفيديو لما وقفوا نادين كان فستانها علقان بالكرسي وجرته معها لفوق، فهي ورفيقتها العروس منتبهين إنه جرت الكرسي معها لهيك فارطين ضحك، نتالي عم تحاول تمسك حالها بس نادين ما عادت قادرة لهيك غشيت ضحك".

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وتساءل عددٌ من جمهور الفنانة عن سر انتشار الفيديو في هذه الفترة والهجمة الكبيرة على موقف وقع قبل أشهر في مناسبة انتهت منذ فترة، لا سيما أنه انتشر حينها عدد من الفيدوهات التي كشفت عن حماسة نادين في زفاف صديقتها وتفاعلها مع الأمر.

وعلى صعيد فني عادت الفنانة اللبنانية نادين نجيم لتصوير مشاهدها في مسلسل "2020" الذي يجمعها بالفنان السوري قصي خولي للمرة الثانية بعد نجاح مسلسل "خمسة ونص" في الموسم الرمضاني الماضي.

ومن المقرر أن يعرض العمل بعد الانتهاء من تصويره، خاصة أنه كان من المفترض أن تنافس فيه نجيم في الموسم الرمضاني الماضي لكن انتشار فيروس كورونا المستجد وتسببه بإعلان الكثير من الدول عن إجراءات وقائية من أهمها الحظر الصحي، تسبب بخروج نجيم للمرة الأولى منذ سنوات عن الموسم الرمضاني.