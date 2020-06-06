تغريدة فهد الهريفي تضعه في ورطة.. والنيابة السعودية تأمر بالقبض عليه

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سببت تغريدة اللاعب الدولي السعودي السابق، ونجم النصر المعتزل، فهد الهريفي، ضجة عارمة بين الجمهور، وقد قام بحذفها في وقت لاحق وقال فيها:" مع هذا الكلام وتلك البيانات، لا أستبعد عودة الدوري.. تعودنا الهلال فوق كل شيء حتى لو كانت حياة أو موت".

وجاء حديث الهريفي تعقيبًا على تغريدة من حساب وزارة الداخلية السعودية تتحدث عن الأوضاع والإجراءات المتبعة في جدة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأصدرت النيابة العامة أمرًا بالقبض على الهريفي، وصرح مصدر مسؤول أنه "بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي؛ بشأن قيام شخص بالتعصب الرياضي المخالف لعادات مجتمعنا العريقة، وما ذكره من إسقاط تداعيات تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا في محافظة جدة المعلن عنها مؤخرًا لمصلحة نادٍ رياضي في تحقيق الدوري"، حسب زعمه.

وأضافت:"بناءً على المادتين (15، و17) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة العامة، فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، والتحقق مما ورد في المنشور محل الرصد، بعد إجراءات البحث والتحري من كونه المعني بالإجراء، وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه".

وأهاب المصدر، بالجميع، بالتحلي بروح الوسطية في الميول الرياضية، ونبذ إثارة التعصب الرياضي المقيت، والمحافظة والعمل على ما يصدر عن أنظمة تصب في مصلحة المجتمع الصحية، واللحمة الوطنية.

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وأوضح المصدر، أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه إثارة الكراهية والبغضاء ونشر الشحناء والتعصب، أو التحريض على أنظمة الدولة، التي تصب في مصلحة المجتمع والحفاظ على سلامته وصحته، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة، طبقًا للأنظمة ذات العلاقة.

وفي السياق نفسه تصدر اسم اللاعب #فهد_الهريفي قائمة الوسوم الأعلى تداولاً عبر تويتر السعودية صباح السبت، أبدى من خلاله المغردون عتبهم على تصرف اللاعب وتصريحه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة نتيجة انتشار الفيروس.

من جهتها تقدّمت الإدارة القانونية في نادي الهلال السعودي بشكوى ضد فهد الهريفي بسبب تغريدة، وأوضحت تقارير صحفيّة، أن اللاعب أساء لنادي الهلال عبر اقتباس لتغريدة تتعلق بالأوضاع الحالية والاحترازات الصحية؛ ما دفع النادي برفع قضية ضدّه إلى النيابة العامة.