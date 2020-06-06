بلاك شاينا تتهم آل كارداشيان بالعنصرية.. والعائلة ترد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استمرارًا للخلافات المعلنة بينهما، اتهمت عارضة الأزياء الأمريكية، بلاك شاينا، عائلة كارداشيان بالعنصرية، موضحة أن ذلك هو السبب وراء استبعادها من برنامجها Rob & Chyna على شبكة E!.

وردت عائلة كارداشيان على الادعاءات المزعومة بالعنصرية والتي وجهتها شاينا البالغة من العمر 32 سنة، مدعية أن هذا هو السبب الحقيقي لعدم تجديد برنامجها الواقعي Rob & Chyna للموسم الثاني على الشبكة.

وهاجمت العائلة شاينا، مشيرين إلى أنهم يرون ذلك محاولة يائسة منها للاستفادة من تركيز البلاد على العنصرية لتحقيق مكاسب خاصة بها، وفقًا لموقع TMZ المختص بأخبار المشاهير.

وقال محامي عائلة كارداشيان، مارتي سينغر ردًا على ذلك: "هذه دعوى قضائية عمرها عامان غيرت فيها شينا أقوالها أكثر من مرة، وللأسف، لم يكن ذلك مفاجأة لأي شخص، فقد انحرفت إلى مستوى جديد، هذه المرة تحاول الاستفادة من عواطف وآلام اللحظة واستغلال ألم ومعاناة الضحايا الحقيقيين للظلم العنصري والعنصرية النظامية".

وأضاف سنغر: "نحن نأخذ هذه المزاعم على محمل الجد ومرة أخرى، لن يوجد عرض Rob & Chyna".

وفي بيان خاص، قالت محامية شاينا، ليان سياني، إن مسألة العرض الذي تم إلغاؤه كان سيتم التعامل معه بشكل مختلف إذا كانت شاينا بيضاء، مشيرة إلى أن شبكة NBC لم تبلغ شاينا وفريقها بأي ادعاءات قدمتها عائلة كارداشيان بشأن الإيذاء الجسدي.

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وأوضحتTMZ أنه كان من المستحيل الاستمرار في العرض التلفزيوني حول Rob & Chyna، لأن الشبكة كان لديها أمر تقييدي ضد روب وانتهت علاقتهما.

يُشار إلى أن شبكة NBC وشبكة E! ليستا مدرجتين كجزء من دعوى شاينا الأصلية منذ عامين، وظهرت الاتهامات الجديدة في بيان جديد من قبل محاميها.

كان خطيب شينا السابق، روب كارداشيان قد رفع دعوى قضائية ضد شينا سابقًا بتهمة إيذائه جسديًا بعد أن زعم أنها حاولت خنقه باستخدام سلك شاحن الهاتف.

يُذكر أن شاينا لديها ابنة من روب كارداشيان تبلغ من العمر ثلاث سنوات، ولديها أيضًا ابن يبلغ من العمر سبع سنوات اسمه كينج كايرو ستيفنسون من مغني الراب تايجا الذي كان يواعد كايلي جينر من قبل.