هيفاء وهبي تقصف دون رحمة.. والجمهور يعبر عن حبه لها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلق عدد من رواد موقع تويتر في لبنان "هاشتاغ" حمل اسم "تويت في حب هيفاء"، وذلك بعد قيام الفنانة هيفاء وهبي بتوجيه رسالةٍ قوية جدًا يبدو أنها قصدت بها العديد من الأشخاص من حولها بطريقةٍ ظريفة وفق متابعين.

وفي التفاصيل كتب أحد الحسابات الفكاهية في تويتر: "فاكر لما تقولي حسيبك يعني أنا هجري وراك؟"، لتعلق وهبي بكلمة واحدة وهي "خود" مع ايموجي ضاحك، مُستعينةً بمقاطع الفيديو التي سبق وأن أطلقها المتظاهرون بلبنان خلال فترة المظاهرات السابقة، حينما كانوا يستخدمون هذه الأغنية وبعدها يرفقونها بحركة الأصبع السيئة مع كلمة "خود".

وتفاعل الجمهور مع تغريدة وهبي بشكلٍ واسع، مؤكدين أنها وجهت "صاروخ أرض جو" على حد قولهم لكل الأشخاص الذين غدروا بها وتركوها، وقال البعض إنها تقصد مدير أعمالها السابق محمد وزيري الذي وقعت بينه وبينها خلافات مؤخرًا وصلت إلى المحاكم، بعدما اتهمت الفنانة اللبنانية وزيري بسرقة أموالها بعد استخدامه التوكيل الذي منحته له، ليرد بأنهما كانا متزوجين سرًا، وتبدأ بينهما حرب كلامية واتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تزال الأمور بينهما متوترة قضائيا بانتظار الحكم.

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واعتقد آخرون أنها قد تكون قصدت طليقها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الذي أعلن مؤخرًا زواجه من الفنانة المصرية ياسمين صبري، وانتشرت حينها بعض الأخبار عن شعور وهبي بالغيرة من الخبر، وهو ما نفته الأخيرة بأكثر من مرة.

وتصدر الهاشتاغ موقع تويتر لترد الفنانة اللبنانية على كل محبيها بتغريدة قالت فيها: "كنت بعرف كتير منيح إنكم بتحبوني بس اليوم حسّيت حالي عمبنحب لأول مرة مابعرف شو هو هالشي الي حسّيته يمكن لانه المفاجآت حلوي بدون مناسبة أو سبب؟ أو يمكن لأنه الي بيني وبينكن علاقة بقاء مش فراق! شكرا من قلبي على هاشتاغ".

وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ردت على خبر زواجها من محمد وزيري سرًا، وأكدت على لجوئها للقضاء، وكتبت عبر حساباتها على مواقع التواصل: "ادعاء إثبات زواج المدعى عليه هو كلام عار عن الصحة وساتخذ بعد انتهاء الإجازة القضائية الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيجة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك".