قادير دوغلو يعلق عن الإرباك الحاصل في تركيا بهذا الفيديو

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نتيجة التخبط الحاصل في تركيا في إصدار وإلغاء قرارات حظر التجول بشكلٍ متكرر خلال الأيام الماضية، قرر الفنان التركي قادير دوغلو زوج النجمة التركية نسليهان أتاغول التعليق على الأمر من خلال تصوير مقطع فيديو طريفٍ له.

وظهر النجم التركي في الفيديو وهو يحمل حقيبته وينوي الخروج من المنزل للذهاب إلى العمل بعد سماعه قرار رفع حظر التجول ليخبره أحدهم بأن القرار ألغي فيعود، ومن ثم يعمد على تكرار الموقف لأكثر من مرة في إشارةٍ إلى الإرباك الحاصل نتيجة قرار إلغاء حظر التجوال في تركيا وبسبب منع إلغاء حظر التجوال المتكرر.

ويأتي هذا الفيديو الذي صوره قادير برفقة أصدقائه في منزله بإسطنبول، بعد قيام زوجته نسليهان بمغادرة المنزل والتوجه إلى مدينة "موغلا" لاستكمال تصوير مسلسلها "ابنة السفير" والذي بدأت تصوير مشاهدها فيه يوم الأربعاء الماضي.

يُذكر أنَّ الثنائي قادير ونسليهان ظهرا منذ 5 أيامٍ في لقاءٍ لعبت فيه نسليهان دور المذيعة بينما كان قادير ضيفها، وبثته عبر مجلتها الإلكترونية التي أطلقت عليها اسم "اللاحدود"، وتنوي من خلالها عرض تجارب الأشخاص الملهمين، على أن تقدم كل فترة لقاء مصورا مع إحدى الشخصيات الملهمة.

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وكشف قادير حينها عن التغييرات التي طرأت على حياته خلال الفترة الماضية فور انتشار أزمة فيروس كورونا العالمية، وأكد قادير أنه أصبح يفكر بعمق أكثر من التفكير السطحي لبعض الأشياء، كما أنه بدأ يلجأ للتفكر والتأمل كثيرا في حياته.

وكان قادير كشف في أحد لقاءاته التي قام بها مؤخرا، بأنه وزوجته أسسا شركة إنتاج خاصة بهما خلال الأيام الماضية، وستعمل على تقديم كافة الأعمال الفنية، ولا تقتصر على أعمال درامية أو سينمائية أو حملات إعلانية فقط، وأنهما قاما بشراء المكتب من أجل تنفيذ الإجراءات اللازمة لبدء نشاط الشركة.

كما اعترف النجم التركي فيها، أن اللحظة الأولى للقائه بنسليهان كانت الأقوى بين كل اللحظات التي عاشها، واصفا تلك اللحظة بأنها تدفقت من قلبه، وأنه يتمنى لو أنها تُعاد مرات كثيرة، وجاء هذا الاعتراف ردا على سؤال الصحفي له عن اللحظة التي يريد أن يعيشها مرة أخرى.