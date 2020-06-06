شكرا لقرائتكم خبر عن آيتن عامر تصبح على جمهورها بصورة جديدة لها.. ومتابعيها يتغزلون فى إطلالاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت آيتن فى غاية الجمال حيث أرتديت فستان لونه أبيض عليه ورود، وكتبت على الصورة، قائلة:" صباح الورد"، ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها، متغزلين فى إطلالاتها و جمالها.





آيتن عامر شاركت مؤخرا فى مسلسل "فرصة تانية" وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، ولفتت الأنظار بدور "ريهام" ضمن أحداث المسلسل، حيث نشرت آيتن ، منذ أيام قليلة، صورة جديدة من أحد الكوميكس، التي ظهرت فيه وهي تتوسط صورة "أحمد مجدي وياسمين صبري" من حفل زفافهما، وكتبت "الشرع محللك أربعة يا زياد"، في إشارة منها إلى قبولها بالزواج منه فى أى وضع.

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"فرصة تانية" عرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.