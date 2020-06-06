شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تكشف عن تفاصيل ألبومها الجديد وموعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة اللبنانية إليسا،موعد طرح ألبومها الجديد الذى كان مقرر طرحه الفترة الماضية خلال موسم عيد الفطر، ولكنه شهد تأجيل بسبب تفشى فيروس كورونا، ليتم طرحه خلال شهر من الآن، مؤكدة إنها انتهت من تسجيل 17 أغنية بشكل كامل، ومن المقرر أن تخضع لجلسة تصوير خاصه به خلال الـ 10 أيام المقبلة.





وقالت إليسا، في وقت سابق في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، بأن ألبومها الجديد سيحتوى على 4 أغنيات باللهجة اللبنانية والباقى باللهجة المصرية، كما أن الألبوم سيتضمن أغنية ستكون بمثابة سيرة ذاتية عن حياتها كما حدث في ألبومها الأخير "الى كل اللى بيحبونى"، مشيرة إلى إنها تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار أمثال، محمد رحيم، نادر عبد الله، بهاء الدين، محمد يحيى، امير طعيمة، وليد سعد.

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وعن فيروس كورونا، قالت، تعودت من صغرى أن التأقلم في أي ظرف، ورغم ان الكورونا أمر صعب للغاية لكن ليس لدرجة أن توقف الحياة، ولذلك حاولت من خلال صوتى أن أقدم أغنية "هنغنى كمان وكمان"، واقترحت على صديقتى هيفاء وهبى ان تظهر معى ورحبت بذلك وقمنا بتصويره بالشكل الطبيعى من واقع حياتنا كما شاهده الجمهور وأعجبهم بالفعل وأدخل السعادة والابتسامة عليهم.





وعن فترة الحجر المنزلى وحظر التجوال قالت، بأنها تعلمت الاهتمام بمنزلها بشكل أكبر بالإضافة الى انها ركزت على الاهتمام بصحتها وتطبيق الرجيم بشكل جيد عن قبل، مشيرة الى انها تعلمت مؤخرا إعداد المكرونة الاسباجيتى والتبولة والأرز المسلوق.





من ناحية أخرى، طرحت إليسا مؤخراً أغنية "قهوة الماضي" وهى من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا أغنية "هنغني كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلي رزق الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.