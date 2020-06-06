شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تكتشف موهبتها فى الغناء باللهجة الخليجية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة شيماء سيف، جمهورها عبر حسابها بموقع "انستجرام" فيديو أثناء غنائها باللهجة الخليجية، مما خلق حالة من البهجة والكوميديا بين متابعيها، بينما علقت قائلة:"فنانة العرب القادمة".

انهالت التعليقات من جمهور الفنانة شيماء سيف، حيث قال على:"الثقة و الاداء والصوت أنغام وشيرين في خطر واحشتني قد الدنيا يا شيماء"، وكتبت أخرى:" أنتٍ تخرجي الاكتئاب من أي حد بحبك"، وغردت أخري:" الله الله عسل يا شيماء متغنيش تاني يا حبيبتي بقي".



شيماء سيف

يشار أن الفنانة شيماء سيف أعلنت تأجيل تصوير مسلسلها ، حيث اختار صناعه اسمًا مبدئيًا للعمل وهو "بالقوة"، حيث أعلنت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية في وقت سابق عن تعاقدها مع شركة روزناما برئاسة المنتج هشام جمال لإنتاج مسلسل جديد للعرض خلال عام 2020 على قنوات التليفزيون والمنصة الرقمية الخاصة بالمجموعة.

المسلسل من بطولة شيماء سيف وعمرو وهبة وآخرين ويتكون من 3 قصص مختلفة تدور أحداث كل قصة في إطار ونوع درامي مختلف ويكون عدد حلقات كل قصة 15 حلقة، وقد تم الانتهاء من كتابة القصة الأولى وهى من تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد ووليد أبو المجد وإبراهيم ربيع، ومن المقرر الإعلان عن اسم المخرج خلال الفترة المقبلة.

Advertisements