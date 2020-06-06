تراند اليوم : تفاصيل أزمة صحية خطيرة تعرض لها "محمد هنيدي"

بعد أن تعرض للهجوم إثر غيابه عن جنازة الممثل المصري حسن حسني، كشف النجم الكوميدي محمد هنيدي عن تعرضه لأزمة قلبية كانت السبب وراء ذلك.

ووفق تقارير صحفية، فإن هنيدي، تعرض لأزمة قلبية خلال الأيام الماضية، خضع على إثرها لعملية قسطرة بالقلب وتركيب دعامات.

وبحسب مصادر، فإن حالة هنيدي الصحية تحسنت كثيرًا في اليومين الماضيين، مبينة أنه تكتم على قصة مرضه، والأزمة التي تعرض لها حتى لا يقلق أصدقائه والمقربين منه، وأنه التزم بتعليمات الأطباء وجلس في منزله ومنع الزيارات تمامًا.

وقال هنيدي في تصريح نقلته صحيفة "الوطن"، إنه أجرى عملية قسطرة، وإن صحته جيدة، وسيعود قريبًا إلى العمل، ويستعد لتقديم مسرحية وفيلم.

وجاء ذلك بعد أن رد على مهاجمة البعض له لعدم ظهوره في جنازة حسن حسني.

وقال: "حسن حسني الله يرحمه زي أبويا التاني، أكيد عمري ما هتأخر على وداع أخير له، إلا لسبب قوي.. عادةً مبحبش أتكلم لما بتعب.. بس قبل رحيل حبيبي حسن حسني بيومين، كنت بركب دعامات بالقلب، والدكاترة مانعين أي حركة.. ربنا يرحمك يا عم حسن، ما تحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايما أعلم بظروف عباده".