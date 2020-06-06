عمرو يوسف يستعد لتصوير فيلم رعب

استقر المخرج طارق العريان والنجم عمرو يوسف علي فيلم "التهويدة" لتقديمه سويا خلال الفترة المقبلة، حيث ينتمي هذا العمل لنوعية افلام الرعب بفكرة جديدة علي السينما المصرية.

ويسجل فيلم "التهويدة" التعاون الثالث الذي يجمع عمرو يوسف بالمخرج طارق العريان ، بعدما قدما فيلم "ولاد رزق" الجزء الاول عام 2015، والجزء الثاني من الفيلم العام

الماضي.

يذكر أن آخر أعمال عمرو يوسف فيلم "ولاد رزق 2" والذي شارك في بطولته كلا من احمد عز، احمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم ، نسرين أمين ، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.