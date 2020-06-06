محمد عاطف يطرح "أنا مش ملاك" بالتعاون مع مصطفي كامل

طرح المطرب محمد عاطف بالتعاون مع الفنان مصطفى كامل، أغنية جديدة له بعنوان " أنا مش ملاك"، وذلك على طريقة الفيديو لاريكس عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وتعد أغنية "أنا مش ملاك" ضمن عدد من الأغاني التي يتعاون فيها محمد عاطف مع الفنان مصطفى كامل، والتي ستشهد تنوع واختلاف عن الأغاني التي قدمها من قبل.
وقام محمد عاطف بتسجيل أغنيته الجديد "أنا
ومن المقرر أن يطرح محمد عاطف أغانيه الجديدة مع مصطفي كامل خلال الفترةالمقبلة، ويعد أبرزها ايضا "أعمل لك ايه"، و "اوكيه".
وشهدت الفترة الماضية تألق محمد عاطف، حيث قدم عدد من الأغاني المتنوعة، والتي حققت نجاحا كبيرا، ومنها "هقولك علي الحقيقة" مع نجوي فاروق، وأغنية "هعيش مرة"، وهي من كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان وتوزيع أحمد عبد السلام، و"سكة صعبة" بالتعاون مع الدخلاوية، والتي حققت ملايين المشاهدات، من ألحان فيلو وتوزيع أحمد عبد السلام، و" حبيبي" من كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان وتوزيع أحمد عبد السلام ومنتج منفذ فادي صبحي.
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